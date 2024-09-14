Опубликованы персональные постеры сериала «Это всё Агата» от Marvel

На этой неделе компания Marvel опубликовала персональные постеры сериала «Это всё Агата». На них изображены центральные персонажи грядущего шоу.

Напомним, сериал «Это всё Агата» расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Ещё в актёрский состав вошли Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер, работавшая над «Ванда/Вижн».

Премьера первых двух эпизодов сериала «Это всё Агата» состоится 19 сентября в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.

Персональные постеры

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel