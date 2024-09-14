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Опубликованы персональные постеры сериала «Это всё Агата» от Marvel

Опубликованы персональные постеры сериала «Это всё Агата» от Marvel
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На этой неделе компания Marvel опубликовала персональные постеры сериала «Это всё Агата». На них изображены центральные персонажи грядущего шоу.

Напомним, сериал «Это всё Агата» расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Ещё в актёрский состав вошли Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер, работавшая над «Ванда/Вижн».

Премьера первых двух эпизодов сериала «Это всё Агата» состоится 19 сентября в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.

Персональные постеры

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

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