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Джейсон Момоа грубил коллегам на съёмках фильма «Майнкрафт»

Джейсон Момоа грубил коллегам на съёмках фильма «Майнкрафт»
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Стримерша и блогерша Valkyrae рассказала, что сыграла в фильме Minecraft. Также она заявила, что во время съёмок один из исполнителей главной роли, Джейсон Момоа, грубил коллегам. По словам стримерши, актёр был зол и кричал на съёмочную группу.

Я видела, как он плохо обращался с некоторыми членами съёмочной группы… Он был очень зол и кричал на них за то, что они что-то делали неправильно, например, не так настраивали кадр. Мне кажется, это плохая рабочая среда, и я бы не была счастлива работать в таких условиях.

Согласно синопсису, четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Другие детали неизвестны.

Также в актёрский состав ленты вошли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс. Премьера картины состоится 4 апреля 2025 года.

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