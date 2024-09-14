Джеймс Макэвой отказался сыграть Тома Реддла в «Гарри Поттере»

На этой неделе Джеймс Макэвой (серия «Люди Икс», «Сплит») пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора актёр поделился, что проходил пробы на роль Тома Реддла в кинофраншизе «Гарри Поттер».

Представители Warner Bros. даже были готовы заключить с Макэвоем контракт, однако он отказался, последовав совету своего агента.

Я чуть не снялся в «Гарри Поттере». Это было в самом начале моей карьеры. Я прошёл пробы, и, кажется, они хотели заключить со мной контракт. Они предложили приличные деньги. Для меня на тот момент это было очень много — что-то около £ 40 тыс. Я мог не работать почти семь месяцев.

Напомним, сериал «Гарри Поттер» от HBO официально выйдет в 2026 году. Из деталей пока известно, что шоу заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений.