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Tundra Esports с двумя россиянами выбила Xtreme Gaming c The International 2024 по «Доте»

Tundra Esports с двумя россиянами выбила Xtreme Gaming c The International 2024 по «Доте»
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Европейский ростер Tundra Esports победил Xtreme Gaming из Китая в матче на вылет с The International 2024 по Dota 2. Серия завершилась со счётом 2:0 по картам.

Напомним, за пятёрку из Европы выступают два российских киберспортсмена — капитан и керри Иван Pure Москаленко, а также оффлейнер Роман RAMZES666 Кушнарёв. Tundra Esports уже обеспечила себе топ-4 по итогам «Инта», и это лучшее достижение в карьере для обоих наших игроков.

Dota 2. The International 2024 . 1/4 финала (нижняя сетка)
14 сентября 2024, суббота. 13:45 МСК
Tundra Esports
Окончен
2 : 0
Xtreme Gaming

Уже вечером Tundra Esports сыграет следующий матч на TI13 — соперником в споре за топ-3 станет ростер Team Falcons. Xtreme Gaming занимает 5–6-е место на главном турнире года, заработав $ 89 тыс.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнований 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 2,5 млн.

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