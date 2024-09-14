Tundra Esports с двумя россиянами выбила Xtreme Gaming c The International 2024 по «Доте»

Европейский ростер Tundra Esports победил Xtreme Gaming из Китая в матче на вылет с The International 2024 по Dota 2. Серия завершилась со счётом 2:0 по картам.

Напомним, за пятёрку из Европы выступают два российских киберспортсмена — капитан и керри Иван Pure Москаленко, а также оффлейнер Роман RAMZES666 Кушнарёв. Tundra Esports уже обеспечила себе топ-4 по итогам «Инта», и это лучшее достижение в карьере для обоих наших игроков.

Уже вечером Tundra Esports сыграет следующий матч на TI13 — соперником в споре за топ-3 станет ростер Team Falcons. Xtreme Gaming занимает 5–6-е место на главном турнире года, заработав $ 89 тыс.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнований 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 2,5 млн.