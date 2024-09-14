Роман RAMZES666 Кушнарёв вышел в топ-4 на TI 2024 — это лучший результат в его карьере

25-летний российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв показал лучший результат на The International по Dota 2 в своей карьере. На текущем чемпионате мира в Дании он займёт как минимум четвёртое место.
Переиграв китайскую Xtreme Gaming, Рамзес вместе с партнёрами по Tundra Esports обеспечил себе место в топ-4. Улучшить этот результат Кушнарёв может уже вечером — «Тундре» предстоит следующий матч нижней сетки с Team Falcons.
Роман выступает на The International в пятый раз. В 2018 и 2019 годах пятикратный чемпион мэйджора по «Доте» вместе с Virtus.pro занимал 5-6-е место, а затем два раза останавливался в топ-12.