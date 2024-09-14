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Второй сезон сериала Исправление и наказание (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание»
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16 сентября состоится премьера первых эпизодов продолжения сериала «Исправление и наказание». Второй сезон расскажет о повышении Алёны Неверовой в должности — она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она настолько погрузится в работу, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить каждый день на телеканале ТНТ. Премьера финала состоится 19 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 сентября
2-я серия16 сентября
3-я серия17 сентября
4-я серия17 сентября
5-я серия18 сентября
6-я серия18 сентября
7-я серия19 сентября
8-я серия19 сентября
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