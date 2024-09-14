Расписание выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание»
16 сентября состоится премьера первых эпизодов продолжения сериала «Исправление и наказание». Второй сезон расскажет о повышении Алёны Неверовой в должности — она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она настолько погрузится в работу, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить каждый день на телеканале ТНТ. Премьера финала состоится 19 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 сентября
|2-я серия
|16 сентября
|3-я серия
|17 сентября
|4-я серия
|17 сентября
|5-я серия
|18 сентября
|6-я серия
|18 сентября
|7-я серия
|19 сентября
|8-я серия
|19 сентября
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