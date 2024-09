Китайские команды впервые не попали в топ-4 на The International — это антирекорд региона

Команды из Китая впервые не смогли попасть в четвёрку лучших на The International по Dota 2. Лучший коллектив из этого региона занял 5-6-е место на TI13 в Копенгагене — это Xtreme Gaming с Ame и XinQ.

12 предыдущих чемпионатов по «Доте» китайские коллективы добирались минимум до топ-4. В 2012, 2014 и 2016 году The International выигрывала команда из Китая, а ещё шесть раз представители региона состязались в финале главного турнира сезона.

До этого худшим для Китая считался The International 2022 года в Сингапуре. Тогда Team Aster заняла четвёртое место, PSG.LGD — 5-6-е место, а Royal Never Give Up остановилась в топ-16.

В этом году Xtreme Gaming смогла добраться лишь до топ-6, а Team Zero с G2.iG вылетели уже в первом раунде The International 2024.