Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, сборные каких стран приедут на студенческий турнир ОКСИ по Dota 2 в Сочи

В финальной части Открытых киберспортивных студенческих игр — 2024 по Dota 2 сыграют команды из 16 стран. Детали турнира сегодня объявила Федерация компьютерного спорта России.

Международный чемпионат пройдёт на стадионе «Большой» в Сочи, где выступает одноимённый хоккейный клуб и проходила зимняя Олимпиада 2014 года. 22 октября в рамках национального отбора определится участник от России, а с 23 по 25 октября состоится финал, в котором примут участие 16 команд.

Помимо хозяйки чемпионата, на LAN-финал пробились коллективы из Алжира, Аргентины, Бангладеша, Вьетнама, Ганы, Ирана, Индии, Казахстана, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Непала, Сербии и ЮАР. Изначально отмечалось, что в отборах принимали участие представители 38 стран.

Предполагается, что зрители смогут посетить турнир с призами от губернатора Краснодарского края бесплатно — вероятно, потребуется только предварительная регистрация.