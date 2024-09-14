Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 11
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно, сборные каких стран приедут на студенческий турнир ОКСИ 2024 по Dota 2 в Сочи

Стало известно, сборные каких стран приедут на студенческий турнир ОКСИ по Dota 2 в Сочи
Аудио-версия:
Комментарии

В финальной части Открытых киберспортивных студенческих игр — 2024 по Dota 2 сыграют команды из 16 стран. Детали турнира сегодня объявила Федерация компьютерного спорта России.

Международный чемпионат пройдёт на стадионе «Большой» в Сочи, где выступает одноимённый хоккейный клуб и проходила зимняя Олимпиада 2014 года. 22 октября в рамках национального отбора определится участник от России, а с 23 по 25 октября состоится финал, в котором примут участие 16 команд.

Помимо хозяйки чемпионата, на LAN-финал пробились коллективы из Алжира, Аргентины, Бангладеша, Вьетнама, Ганы, Ирана, Индии, Казахстана, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Монголии, Непала, Сербии и ЮАР. Изначально отмечалось, что в отборах принимали участие представители 38 стран.

Предполагается, что зрители смогут посетить турнир с призами от губернатора Краснодарского края бесплатно — вероятно, потребуется только предварительная регистрация.

Материалы по теме
Финал турнира ОКСИ-2024 по Dota 2 примет Сочи — на нём сыграют студенты из 38 стран мира
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android