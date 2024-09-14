22 сентября стартует третий сезон сериала «Извне». Шоу рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, — покинуть это место оказывается невозможным. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

В третий сезон войдёт десять эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю в стриминговом сервисе MGM+. Премьера финала состоится 24 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»