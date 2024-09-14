Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»
22 сентября стартует третий сезон сериала «Извне». Шоу рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, — покинуть это место оказывается невозможным. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.
В третий сезон войдёт десять эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю в стриминговом сервисе MGM+. Премьера финала состоится 24 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 сентября
|2-я серия
|29 сентября
|3-я серия
|6 октября
|4-я серия
|13 октября
|5-я серия
|20 октября
|6-я серия
|27 октября
|7-я серия
|3 ноября
|8-я серия
|10 ноября
|9-я серия
|17 ноября
|10-я серия
|24 ноября
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