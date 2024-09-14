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Третий сезон сериала Извне (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»
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22 сентября стартует третий сезон сериала «Извне». Шоу рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, — покинуть это место оказывается невозможным. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

В третий сезон войдёт десять эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю в стриминговом сервисе MGM+. Премьера финала состоится 24 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 сентября
2-я серия29 сентября
3-я серия6 октября
4-я серия13 октября
5-я серия20 октября
6-я серия27 октября
7-я серия3 ноября
8-я серия10 ноября
9-я серия17 ноября
10-я серия24 ноября
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