Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 11
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» уже работают над вторым сезоном

Авторы мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» уже работают над вторым сезоном
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно продюсер мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» Мэтт Ривз пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора он поделился, что команда уже в поте лица работает над вторым сезоном анимационного шоу.

Также Ривз выразил надежду, что проект продлят на третий сезон. Ожидается, что продолжение «Крестоносца в плаще» выйдет в 2025 году, однако точная дата пока неизвестна.

Проект выступает переосмыслением мифологии знаменитого супергероя в эстетике 1940-х годов с глубоким погружением в тонкости психологии персонажей. В сериале фигурируют Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Загадочник, Пингвин, Лоис Лейн и другие.

Над шоу также работал продюсер Брюс Тимм — соавтор культового мультфильма про Бэтмена из 1990-х. Увидеть его почерк в особой стилистике не составит труда.

Материалы по теме
Всё подробности фильма «Джокер 2»: за что ругают и за что хвалят
Всё подробности фильма «Джокер 2»: за что ругают и за что хвалят
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android