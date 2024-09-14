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Team Liquid стала первым финалистом The International 2024 по Dota 2

Team Liquid стала первым финалистом The International 2024 по Dota 2
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Шведский ростер Team Liquid победил европейскую Gaimin Gladiators и стал первым участником гранд-финала The International 2024 по Dota 2.

Финал верхней сетки завершился со счётом 2:0 — это уже седьмой матч подряд, в котором для выявления сильнейшего не потребовалась третья карта. Все серии на «Роял Арене» неизменно заканчиваются результатом 2:0 в пользу одной из команд.

Dota 2. The International 2024 . Финал (верхняя сетка)
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 0
Gaimin Gladiators

Фото: Valve

Гранд-финал The International 2024 по Dota 2 состоится завтра, 15 сентября в 14:00. Соперником Team Liquid станет одна из трёх команд, победивших в нижней сетке — Gaimin Gladiators, Team Falcons или Tundra Esports.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Призовой фонд в этом году немного превышает отметку в $ 2,5 млн.

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