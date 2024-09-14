Tundra с Рамзесом и Пьюром выбила Team Falcons и вышла в топ-3 The International 2024

Европейский состав Tundra Esports по Dota 2 в матче за вылет с The International 2024 победил Team Falcons и обеспечил себе минимум третье место по итогам главного турнира года.

Пятёрка Tundra, в которой выступают российские киберспортсмены Роман RAMZES666 Кушнарёв и Иван Pure Москаленко, закончила матч за две карты — 2:0.

Team Falcons, победившая на пяти крупных чемпионатах в 2024 году, останавливается на четвёртом месте на The International 2024 и зарабатывая $ 152 тыс. Tundra Esports же завтра, 15 сентября в 11:00 сыграет с Gaimin Gladiators за выход в гранд-финал.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 2,5 млн.