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Три игрока из России вошли в топ-3 чемпионата мира The International 2024 по «Доте»

Три игрока из России вошли в топ-3 чемпионата мира The International 2024 по «Доте»
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Три российских киберспортсмена сохраняют шансы на главный титул в мире Dota 2 перед финальным днём The International 2024 в Копенгагене.

Это керри Gaimin Gladiators Антон dyrachYO Шкредов, а также два игрока Tundra Esports — керри Иван Pure Москаленко и оффлейнер Роман RAMZES666 Кушнарёв. Завтра две европейские команды сыграют между собой за место в финале, где победитель встретится с Team LIquid.

Дурачьё уже играл в финале The International в прошлом году против Team Spirit. Для Рамзеса и Пьюра топ-3 «Инта» — это уже лучший результат в карьере.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Призовой фонд в этом году немного превышает отметку в $ 2,5 млн.

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