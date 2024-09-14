Malr1ne прокомментировал вылет с The International 2024 — россиянин занял 4-е место

Российский мидер Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак рассказал, что надеется на сохранение состава после неудачи на The International 2024 по Dota 2.

После поражения Малрин сообщил, что спокойно принял поражение от Tundra Esports:

Я не расстроен, держусь. Ну, проиграли и проиграли, это всего лишь игра.

Поторак также отметил, что хотел бы продолжить выступать в Falcons без изменений в ростере:

Я за такие вещи не могу отвечать, но думаю, что мы продолжим играть в этом составе.

В полуфинале нижней сетки команда Малрина уступила европейской Tundra Esports и заняла 4-е место на главном турнире года, заработав более $ 150 тыс.