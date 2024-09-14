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RAMZES666 после выхода в топ-3 на TI 2024: завтра сделаю всё, что в моих силах

Оффлейнер Tundra Esports по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв после победы над Team Falcons на The International 2024 поделился эмоциями в интервью для русскоязычной трансляции.

Прежде всего, Рамзес отметил несправедливое расписание. Вчера график помешал его команде, а сегодня — сопернику.

За счёт чего победили? Изучили соперников, учли вчерашние ошибки, подготовились. Выспались! На самом деле, вчера я играл плохо, потому что ехал в 9 часов утра на открытие арены и в 20:00 играл официалку. И это нечестно просто. Кстати, про Falcons то же самое могу сказать — сегодня они играли в 10 утра и в 8 вечера. По отношению к нашим соперникам это нечестно.

По мнению Кушнарёва, Tundra Esports удалось победить во многом благодаря драфту.

Первая игра — вообще суперизи по драфту. У них там Bristleback на пятёрке какой-то… короче, фигню напикали, намудрили. Первая закономерная, вторая в разы сложнее была.

Роман также вспомнил напряжённые отношения с Quinn из Gaimin Gladiators — следующего соперника «Тундры».

На этом турнире рушатся все проклятия. И завтра будет Рамзес против Квинна — это будет must-see! И я сделаю всё, что в моих силах.

После победы над Falcons Роман обеспечил себе минимум третье место на чемпионате мира The International 2024. Это лучший результат в карьере опытного игрока.