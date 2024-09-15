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Расписание игр The International 2024 (TI13) по Dota 2 на воскресенье, 15 сентября

Расписание финального дня чемпионата мира The International 2024 по Dota 2
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Сегодня, 15 сентября, в Копенгагене определится новый чемпион мира по «Доте» — на The International 2024 пройдут два завершающих матча главного турнира года.

Сначала состоится финал нижней сетки, а затем его победитель встретится в финале с Team Liquid. Кроме того, между матчами разработчики из Valve проведут ряд активностей — среди них косплей-шоу и конкурс короткометражных роликов, а также возможные анонсы-сюрпризы от авторов Dota 2.

  • 11:00. Финал нижней сетки, Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа);
  • 14:00. Гранд-финал, Team Liquid (Швеция) — победитель первого матча.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Призовой фонд в этом году немного превышает отметку в $ 2,5 млн.

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