Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 12
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр EPL Season 20 на 15 сентября (ЕПЛ 20 по КС)

Расписание последнего дня групп ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, состоятся последние матчи групповой стадии топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Всего в рамках последнего дня групп состоятся три серии, две из которых определят последних участников плей-офф чемпионата.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 15 сентября, воскресенье:

  • 14:30. Группа C, сетка последнего шанса, MOUZ (Европа) — Complexity Gaming (США);
  • 17:30. Группа D, сетка последнего шанса, RED Canids (Бразилия) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 20:30. Группа D, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

Материалы по теме
Российская Virtus.pro прошла в плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android