Расписание последнего дня групп ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Сегодня, 15 сентября, состоятся последние матчи групповой стадии топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Всего в рамках последнего дня групп состоятся три серии, две из которых определят последних участников плей-офф чемпионата.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 15 сентября, воскресенье:

14:30. Группа C, сетка последнего шанса, MOUZ (Европа) — Complexity Gaming (США);

17:30. Группа D, сетка последнего шанса, RED Canids (Бразилия) — FURIA Esports (Бразилия);

20:30. Группа D, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.