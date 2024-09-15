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Оператор расплакался на съёмках драмы «Время жить» с Флоренс Пью

Оператор расплакался на съёмках драмы «Время жить» с Флоренс Пью
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В начале сентября стало известно, что грядущая драма «Время жить» стала крайне личной картиной для Эндрю Гарфилда. Как признавался сам актёр, лента помогла ему исследовать личное горе — его мама скончалась в 2019 году от рака поджелудочной железы.

Видимо, картине удалось отыскать отклик в сердцах и других членов съёмочной команды. К примеру, во время работы над одним из эпизодов с Флоренс Пью сильно расплакался оператор-постановщик — ему даже пришлось отойти от камеры, чтобы прийти в себя.

После одного или двух дублей он отошёл от камеры, чтобы прийти в себя, поскольку не мог сдержать слёз.

«Время жить» расскажет историю целеустремлённой Альмут и недавно разведённого холостяка Тобиаса. Однажды они встречаются при забавных обстоятельствах, после чего сближаются и становятся мужем и женой. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Картина официально выйдет в прокате России 17 октября. Режиссёром ленты выступил Джон Краули, постановщик «Бруклина» и «Щегла».

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