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StarLadder анонсировал топ-турнир по CS2 с призовым фондом $ 500 тыс.

StarLadder анонсировал топ-турнир по CS2 с призовым фондом $ 500 тыс.
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Турнирный оператор StarLadder объявил о проведении топ-турнира по Counter-Stirke 2 с призовым фондом $ 500 тыс. в 2025 году.

Соревнование по CS2 пройдёт в LAN-формате с 13 по 21 сентября 2025 года в Будапеште, Венгрия. Кроме этого, в рамках ивента состоятся онлайн-квалификации в Америке и Европе. Даты отборочных станут известны вскоре. Что касается остальных этапов чемпионата, группы пройдут с 13 по 17 сентября, а плей-офф — с 18 по 21 сентября.

Всего в рамках LAN-турнира примут участие 20 команд: четыре ростера будут напрямую приглашены в плей-офф, 12 составов получат инвайты в групповую стадию, а ещё четыре коллектива отберутся через открытые квалификации. Приглашения будут основаны на рейтинге команд от Valve.

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