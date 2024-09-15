Стартовал второй сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне

15 сентября стартовал второй сезон сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В продолжение вошло шесть эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе

Paramount+. Премьера финала состоится 20 октября.

Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Ещё в сериале снялись Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, А. С. Петерсон, Гаррет Хедлунд, Дана Дилейни и другие. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.

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