Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 12
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне

Стартовал второй сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Комментарии

15 сентября стартовал второй сезон сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В продолжение вошло шесть эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе
Paramount+. Премьера финала состоится 20 октября.

Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Ещё в сериале снялись Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, А. С. Петерсон, Гаррет Хедлунд, Дана Дилейни и другие. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.

Постер

Фото: Paramount Pictures

Материалы по теме
Эталонная история успеха с Кологривым: обзор сериала «Комбинация»
Эталонная история успеха с Кологривым: обзор сериала «Комбинация»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android