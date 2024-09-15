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Авторы новых «Героев меча и магии» рассказали о режимах игры

Авторы новых «Героев меча и магии» рассказали о режимах игры
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На этой неделе разработчики новых «Героев меча и магии» из студии Unfrozen раскрыли новые детали игры. Главной темой стали режимы, которые появятся в будущей стратегии.

Все режимы в Heroes of Might and Magic: Olden Era

  • Кампания — в игре будет только одна одиночная кампания, а не несколько, как было в предыдущих частях. В ней разработчики объединят истории всех фракций и сделают сюжет нелинейным. На момент выхода в раннем доступе в тайтле появится только первый акт.
  • Случайные карты — геймеры смогут создавать бесконечное число уникальных карт для игры против ИИ.
  • Пользовательские карты — разработчики предоставят фанатам редактор, в котором они смогут создавать собственные карты и делиться с другими.
  • Многопользовательская игра — в Olden Era будет предусмотрено три онлайн-режима: классический, «Один герой» и арена. Их детали авторы раскроют позднее.

Heroes of Might and Magic: Olden Era предложит геймерам «классический игровой процесс», который будет приправлен рядом свежих идей и механик.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится в начале 2025 года в раннем доступе на платформе Steam.

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