Авторы новых «Героев меча и магии» рассказали о режимах игры

На этой неделе разработчики новых «Героев меча и магии» из студии Unfrozen раскрыли новые детали игры. Главной темой стали режимы, которые появятся в будущей стратегии.

Все режимы в Heroes of Might and Magic: Olden Era

Кампания — в игре будет только одна одиночная кампания, а не несколько, как было в предыдущих частях. В ней разработчики объединят истории всех фракций и сделают сюжет нелинейным. На момент выхода в раннем доступе в тайтле появится только первый акт.

— в игре будет только одна одиночная кампания, а не несколько, как было в предыдущих частях. В ней разработчики объединят истории всех фракций и сделают сюжет нелинейным. На момент выхода в раннем доступе в тайтле появится только первый акт. Случайные карты — геймеры смогут создавать бесконечное число уникальных карт для игры против ИИ.

— геймеры смогут создавать бесконечное число уникальных карт для игры против ИИ. Пользовательские карты — разработчики предоставят фанатам редактор, в котором они смогут создавать собственные карты и делиться с другими.

— разработчики предоставят фанатам редактор, в котором они смогут создавать собственные карты и делиться с другими. Многопользовательская игра — в Olden Era будет предусмотрено три онлайн-режима: классический, «Один герой» и арена. Их детали авторы раскроют позднее.

Heroes of Might and Magic: Olden Era предложит геймерам «классический игровой процесс», который будет приправлен рядом свежих идей и механик.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится в начале 2025 года в раннем доступе на платформе Steam.