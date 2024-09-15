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ESL Pro League. Стрим A. День 12
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Третья карта GG — Tundra оказалась самой длинной игрой на The International 2024 по «Доте»

Третья карта GG — Tundra оказалась самой длинной игрой на The International 2024 по «Доте»
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Решающая карта противостояния Gaimin Gladiators и Tundra Esports за выход в гранд-финал топ-турнира The International 2024 по Dota 2 стала самой продолжительной игрой на чемпионате.

Третья карта финала нижней сетки продолжалась более часа — 1:09.05, что позволило битве Gaimin Gladiators и Tundra Esports стать самой длинной картой главного турнира года по «Доте».

Предыдущий рекорд принадлежал матчу Tundra Esports с Team Falcons в первом раунде верхней сетки — он длился 1:07.49 и завершился победой «Тундры».

В итоге финал нижней сетки был ознаменован победой «Гладиаторов» со счётом 2:1. Команда Антона dyrachyo Шкредова прошла в гранд-финал The International 2024, а Tundra Esports покинула соревнование, заняв третье место.

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