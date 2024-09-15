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dyrachyo после выхода в финал The International 2024 по Dota 2: в какой-то момент я подумал, что мы проиграли

Дурачьё — после выхода в финал TI 2024: в какой-то момент я подумал, что мы проиграли
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Керри Gaimin Gladiators Антон dyrachyo Шкредов дал интервью русскоязычной студии после выхода в гранд-финал The International 2024 по Dota 2.

Российский киберспортсмен признал, что в решающей карте думал, что не сможет выиграть.

В какой-то момент я подумал, что мы проиграли. В топе, когда дрались около Рошана, — я думал, что мы можем проиграть. Но потом что-то произошло, мы как-то сделали мегакрипов, они ещё глиф нажали и… Юх-хууу! Короче, без комментариев.

Дурачьё также отметил, что в этот раз путь к финалу оказался сложнее, чем в прошлом, когда GG уступила Team Spirit и заняла второе место.

Мы хорошо размяты, сейчас успокоимся, покушаем и придём на финал со свежей головой.
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