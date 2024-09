Дензел Вашингтон ответил на критику акцента своего героя в «Гладиаторе 2»

Недавно Дензел Вашингтон («Великий уравнитель», «Гнев») пообщался с журналистами издания Empire. В ходе разговора он ответил на критику акцента своего героя Макринуса в «Гладиаторе 2».

Вопрос был в том, где мы находимся. Чей это будет акцент? В конечном счёте вы всё равно будете подражать кому-то, поэтому у меня получился плохой африканский акцент.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Дата премьеры в кинотеатрах России пока не раскрывается.