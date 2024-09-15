«История всегда повторяет себя»: Ace из GG — о финале против Liquid на TI 2024 по «Доте»

Игрок третьей позиции Маркус Ace Хёлгард в интервью после попадания в гранд-финал топ-турнира The International 2024 по Dota 2 обратился к соперникам из Tundra Esports, а также поделился предсказанием на гранд-финал чемпионата.

Датский киберспортсмен отметил, что «Тундра» — хорошая команда, которой почти удалось обыграть GG:

Tundra, вы, ребята, действительно хорошо играли. Я думаю, что вы прекрасная команда. Вы почти нас обыграли. Хорошо сыграно!

В гранд-финале «Инта» Gaimin Gladiators будет бороться с Team Liquid. Представитель «Гладиаторов» поделился кратким предсказанием на серию, намекнув на то, что его коллектив ещё ни разу не проигрывал «Жидким» в финале:

История всегда повторяет себя.

За последние два года Gaimin Gladaitors пять раз обыгрывала Team Liquid в гранд-финалах тир-1 чемпионатов.