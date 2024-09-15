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ESL Pro League. Стрим A. День 12
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«Простите, что мы вас разочаровали»: игрок Tundra фанатам после вылета с TI 2024 по «Доте»

«Простите, что мы вас разочаровали»: игрок Tundra фанатам после вылета с TI 2024 по «Доте»
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Игрок поддержки Tundra Esports Мэтью Whitemon Филмон в интервью после вылета с чемпионата The International 2024 по Dota 2 извинился перед фанатами за результат на главном турнире года.

Вайтмон горд, что его коллективу удалось достичь третьего места на TI, играя с заменой:

Да, я думаю, что отчасти гордимся собой, потому что мы играем с Saksa в качестве замены. То есть мы играли не в полном составе, но дошли до третьего места. Жаль, что мы не сделали Топсона трёхкратным чемпионом TI. Простите, ребят.

Кроме этого, киберспортсмен поблагодарил фанатов и близких за поддержку, а также извинился за итоговый результат:

Спасибо фанатам, друзьям и семье. Спасибо вам за вашу поддержку. Простите, что мы вас разочаровали. Но мы старались.

На международном чемпионате The International 2024 по «Доте» Tundra Esports заняла третье место, уступив Gaimin Gladaitors в финале нижней сетки.

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