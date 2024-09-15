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Valve показала нового героя Кеза на The International 2024 — когда выйдет Bird-Samurai (Птица-самурай) в Dota 2

Анонсирован новый герой в Dota 2 — Kez, Bird-Samurai
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Компания Valve в рамках топ-турнира The International 2024 по Dota 2 представила нового героя — Bird-Samurai (Kez).

Перед стартом гранд-финала чемпионата разработчики представили ролик, продемонстрировав нового персонажа Dota 2. Герой станет доступен вместе с выходом четвёртого акта внутриигрового ивента «Павшая корона», по который, по данным инсайдеров, начнётся уже 24 сентября 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Слухи о том, что новым героем в «Доте» станет «Птица-Самурай», появились в сети давно. Какими способностями будет обладать персонаж, пока неизвестно. Однако, судя по трейлеру Kez, герой будет обладать высокой мобильностью, а его атакующие навыки будут связаны с его мечом.

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