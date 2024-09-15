Звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в Пулкове

Как сообщает телеграм-канал Shot, звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга подозревают актёра в перевозке наркотиков.

Согласно предварительной информации, во время предполётного досмотра у Ткачука обнаружили курительную трубку и свёрток с неизвестным веществом. Ответа на вопрос, что находится в пакете, не последовало. После этого звезду задержали, а содержимое свёртка отправили на экспертизу. Отмечается, что в данный момент актёр находится на допросе в полиции.

Евгений Ткачук также известен по ролям в фильме «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», а также сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», и другим проектам.