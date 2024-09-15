Новый герой Kez может выйти в Dota 2 уже 24 сентября — датамайнеры

Датамайнеры предполагают, что новый персонаж Кез, представленный сегодня на The International 2024, будет добавлен в Dota 2 уже через девять дней — во вторник, 24 сентября.

Во время анонса Valve объявили, что Kez появится в игре вместе с четвёртым актом события «Павшая корона». Его релиз намечен именно на 24 сентября — финал ивента должен закончить историю Skywrath Mage и Vengeful Spirit, которые выступают против коварной правительницы Империи.

При этом стоит отметить, что Valve любят переносить выход обновлений — возможно, Bird-Samurai выйдет позже, чем ожидается. Официально разработчики не говорили, когда выйдет персонаж, хотя работа над птицей-самураем идёт уже давно.