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Крафт оружия и улучшенная боёвка — новые детали Kingdom Come: Deliverance 2

Крафт оружия и улучшенная боёвка — новые детали Kingdom Come: Deliverance 2
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Журналисты издания Wccftech опубликовали интервью, которое взяли у разработчика Kingdom Come: Deliverance 2 ещё во время проведения Gamescom 2024. В ходе разговора исполнительный продюсер проекта Мартин Клима раскрыл новые детали игры.

По словам Климы, в сиквеле команда реализовала систему общения с прохожими — нечто подобное было в Red Dead Redemption 2. К примеру, NPC смогут комментировать действия главного героя, на что он сможет им отвечать.

Также автор поделился, что некоторые виды оружия геймеры смогут сами скрафтить, однако боеприпасов и доспехов это не касается. Что касается системы прогрессии, то она перекочевала из оригинала: чем чаще герой занимается верховой ездой или сражается, тем более умелым он становится в этих областях.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.

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