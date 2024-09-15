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ESL Pro League. Стрим A. День 12
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«Сильнее бы сыграл — выиграли бы, походу просто недостоин»: Pure после вылета с The International 2024 по Dota 2

«Сильнее бы сыграл — выиграли бы, по ходу просто недостоин»: Pure после вылета с TI 2024
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Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко назвал одну из причин поражения от Gaimin Gladiators и вылета с The International 2024 по Dota 2.

Пьюр считает, что его команда могла бы выйти в гранд-финал чемпионата мира, если бы он сам выступил лучше.

Сильнее бы сыграл — выиграли бы, по ходу просто недостоин.

Ранее в похожей манере высказался другой российский игрок Tundra Esports: Роман RAMZES666 Кушнарёв в послематчевом интервью признал, что мог провести матч лучше.

Tundra Esports с Рамзесом и Пьюром заняла третье место на The International 2024, в тяжёлой борьбе уступив Gaimin Gladiators. Это лучший результат в его карьере.

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