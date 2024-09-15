Team Liquid выиграла первую карту финала The International 2024 по «Доте»

Шведский ростер Team Liquid повёл в финальной серии против европейской Gaimin Gladiators на The International 2024 по Dota 2.

Первая карта завершилась за 29 минут. «Гладиаторы» лучше провели стадию лайнинга, но сделали ряд ошибок и отдали инициативу — а Team Liquid за счёт агрессии с Visage и Nature's Prophet быстро довели дело до победы.

До победы в серии Team Liquid нужно выиграть ещё две карты — чемпион мира по «Доте» определяется по системе best-of-5.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Призовой фонд в этом году немного превышает отметку в $ 2,5 млн. Победитель получит более $ 1,1 млн.