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Team Liquid выиграла первую карту финала The International 2024 по «Доте»

Team Liquid выиграла первую карту финала The International 2024 по «Доте»
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Шведский ростер Team Liquid повёл в финальной серии против европейской Gaimin Gladiators на The International 2024 по Dota 2.

Первая карта завершилась за 29 минут. «Гладиаторы» лучше провели стадию лайнинга, но сделали ряд ошибок и отдали инициативу — а Team Liquid за счёт агрессии с Visage и Nature's Prophet быстро довели дело до победы.

Dota 2. The International 2024 . Гранд-финал
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Team Liquid
Идёт
1 : 0
Gaimin Gladiators

До победы в серии Team Liquid нужно выиграть ещё две карты — чемпион мира по «Доте» определяется по системе best-of-5.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Призовой фонд в этом году немного превышает отметку в $ 2,5 млн. Победитель получит более $ 1,1 млн.

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