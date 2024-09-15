Сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 1,3 млрд

15 сентября сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом прокате превысили $ 1,3 млрд. Для достижения такого результата ленте потребовалось полтора месяца — премьера картины состоялась в конце июля.

Новый «Дэдпул» уже обошёл показатели «Железного человека 3» ($ 1,2 млрд) и вошёл в топ-7 картин киновселенной по кассовым сборам. Впереди фильма находятся «Чёрная Пантера» ($ 1,33 млрд) и «Мстители: Эра Альтрона» ($ 1,39 млрд). Также картина заняла 22 место в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю.

«Дэдпул и Росомаха» до сих пор показывают и в кинотеатрах России, но в виде предсеансного обслуживания. Картина уже стала самой кассовой с рейтингом R (18+) и продолжает приносить огромные деньги своим создателям.