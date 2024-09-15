Мировые сборы «Битлджуса 2» Тима Бёртона превысили $ 250 млн

15 сентября сборы фильма «Битлджус 2» в мировом прокате превысили $ 264 млн. Причём на кинотеатры США от данной суммы пришлось $ 188 млн. Для достижения подобного результата картине понадобилось чуть больше недели.

Напомним, производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн. Для окупаемости ленте необходимо было заработать как минимум $ 200 млн, поэтому наверняка фильм уже начал приносить прибыль своим создателям.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

Показы фильма «Битлджус 2» в кинотеатрах России стартовали 14 сентября.