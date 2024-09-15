Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 12
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мировые сборы «Битлджуса 2» Тима Бёртона превысили $ 250 млн

Мировые сборы «Битлджуса 2» Тима Бёртона превысили $ 250 млн
Комментарии

15 сентября сборы фильма «Битлджус 2» в мировом прокате превысили $ 264 млн. Причём на кинотеатры США от данной суммы пришлось $ 188 млн. Для достижения подобного результата картине понадобилось чуть больше недели.

Напомним, производственный бюджет «Битлджуса 2» составил $ 100 млн. Для окупаемости ленте необходимо было заработать как минимум $ 200 млн, поэтому наверняка фильм уже начал приносить прибыль своим создателям.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

Показы фильма «Битлджус 2» в кинотеатрах России стартовали 14 сентября.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android