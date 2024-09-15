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Team Liquid выиграла вторую карту гранд-финала The International 2024 по Dota 2

Team Liquid выиграла вторую карту гранд-финала The International 2024 по Dota 2
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Team Liquid увеличила отрыв в финальной серии чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 и вплотную приблизилась к одному из главных трофеев в мире киберспорта.

Вторая карта матча против Gaimin Gladiators прошла в более упорной борьбе, но «гладиаторы» всё-таки не смогли сопротивляться Bristleback и вынуждены были признать поражение — 2:0 за Team Liquid.

Фото: Dota Today

До победы на главном турнире по «Доте» Team Liquid остаётся выиграть всего одну карту — чемпион мира по «Доте» определяется по системе best-of-5. Gaimin Gladiators нужно побеждать в трёх сетах подряд.

Чемпионат мира The International 2024 по «Доте» проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. Призовой фонд в этом году немного превышает отметку в $ 2,5 млн. Победитель получит более $ 1,1 млн.

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