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Мультфильм «Гадкий я 4» обогнал по сборам «В поисках Немо»

Мультфильм «Гадкий я 4» обогнал по сборам «В поисках Немо»
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15 сентября сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 940 млн. Проект обогнал по заработку «В поисках Немо» и занял 16-е место в рейтинге самых кассовых анимационных фильмов. На строчке выше расположились «Миньоны: Грювитация» со сборами в $ 940,2 млн.

Четвёртая часть серии уже полностью окупилась и давно приносит создателям прибыль — производственный бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Премьера мультфильма в стриминговых сервисах состоялась 6 августа.

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