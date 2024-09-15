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«Мы пять лет ничего не выигрывали»: состав Team Liquid — о победе на TI 2024 по Dota 2

Чемпионский состав Team Liquid поделился своими впечатлениями от победы на главном турнире года по Dota 2 — The International 2024.

Игрок поддержки Айден iNSaNiA Саркои признался, что всегда верил в то, что его команда может стать чемпионом:

Я всегда верил, что мы можем это сделать. Я чувствую себя отлично. Очень рад за своих тиммейтов. Я благодарен им, а также своей семье, друзьям и тем, кто нас поддерживает. Спасибо всем, кто за нас болел на арене, это многое для нас значит. Спасибо вам огромное.

«Керри» ростера Майк miCKe Ву просто рад тому, что его составу удалось прервать череду поражений в гранд-финалах масштабных чемпионатов:

Это прекрасное чувство — просто находиться здесь с ребятами. Я рад, что мы наконец-то смогли победить после стольких попыток.

Киберспортсмен Самуэль Boxi Сван поиронизировал на тему достижений «Жидких»:

Я чувствую себя очень хорошо. Мы наконец смогли победить на LAN-турнире. Это моя первая победа в «Доте» на тир-1 уровне, по данным Liquipedia. Приятно начать с чего-то масштабного. Лично у меня было несколько тяжёлых лет, и я рад, что моя семья здесь и поддерживает меня. И я благодарен всем моим друзьями, которые болеют за меня из дома. И большое спасибо всем нашим фанатам, которые дали мне силу, необходимую для того, чтобы продолжать.

А «мидер» Михал Nisha Янковски ответил на вопрос, чувствует ли он себя одним из величайших игроков в Dota 2:

Теперь, может быть, да. Фанаты, я люблю вас всех. Спасибо вам за то, что вы здесь. Надеюсь, вам понравились игры. Также я люблю свою команду.

Что касается капитана коллектива Неты 33 Шапиры, для него это вторая победа на The International:

Это замечательное чувство, и я очень рад, что мы сделали это. Я просто очень рад. Если честно, я не испытывал каких-то особых эмоций сегодня. Во время первой и второй игры я был спокоен. Но в третьей игре я ощутил эту радость, как тогда.

Наконец, тренер Team Liquid Уильям Blitz Ли, не скрывая слёз, поделился всем, что у него было на душе:

Лично я ничем не жертвовал. Это они взяли парня, который никогда до этого не тренировал чемпионскую команду. Мы столько раз проигрывали. Мы пять лет ничего не выигрывали. Мы могли распасться 20 раз, как нам говорили люди. Мы не прошли на TI, но Team Liquid всё равно нас оставила. Я ничего не сделал. Я просто рад, что такие люди, как zai, Nisha, MATUMBAMAN, давали нам шанс. Я так рад, что не испортил карьеру Нише. Хочу поблагодарить весь штаб Team Liquid. Для этого нужна целая деревня. Я недостаточно хорош сам по себе. Тебе нужны люди для того, чтобы достичь успеха. Я готов признать, что я ничто, но мне повезло с людьми, которые меня окружают.

Шведская Team Liquid стала чемпионом топ-турнира The International 2024 по «Доте», разгромив в гранд-финале команду Gaimin Gladiators со счётом 3:0.