Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Намного обиднее, чем в прошлый раз»: Дурачьё — о втором месте GG на TI 2024 по «Доте»

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов из Gaimin Gladiators прокомментировал результат своей команды на топ-турнире The International 2024 по Dota 2.

Про-игрок признался, что поражение в гранд-финале The International 2024 от Team Liquid оказалось обиднее, чем проигрыш в финале The International 2023 от Team Spirit:

Простите, ребят, не по силам, видимо, в этот раз. Скоро увидимся. Намного обиднее, чем в прошлый раз. Может, напишу что-то, как приду в себя. Всем, кто пишет в личные сообщения везде, спасибо. Не уверен, что доберусь до ответов. Всех обнял, очень рад, что вы есть. Спасибо всем родным за их тепло и поддержку — это не передать словами.

Европейская Gaimin Gladiators с Дурачьё в составе второй год подряд проигрывает в гранд-финале The International со счётом 0:3, останавливаясь в одном шаге от победы на топ-турнире.