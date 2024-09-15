Самый старый победитель и новый двукратный чемпион — Liquid на TI 2024 по «Доте» в цифрах

Победа Team Liquid на The International 2024 войдёт в историю Dota 2 не только как первый чемпионский титул «Жидких» на тир-1 ивенте, но и по ряду других причин.

30-летний киберспортсмен Айден iNSaNiA Саркои, заняв первое место на главном турнире года по «Доте», стал самым возрастным игроком, которому покорился титул чемпиона TI — до этого топ-1 добивались максимум 27-летние «дотеры».

Кроме этого, данная победа сделала Team Liquid третьим клубом в истории Dota 2 с двукратным чемпионством на The International — ранее такого результата «Жидкие» добились в 2017 году с абсолютно другим ростером. Также двукратным чемпионом стал капитан команды Нета 33 Шапира, который занял первое место на The International 2022 с Tundra Esports.

Наконец, Team Liquid оказалась первой командой в истории серии чемпионатов The International, не проигравшей ни одной игры в плей-офф.