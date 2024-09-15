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«Заслуженное топ-1 «Инта»: сообщество Dota 2 — о победе Liquid на The International 2024

Главный турнир года по Dota 2 под названием The International 2024 завершился победой шведской Team Liquid. Сообщество игры поделилось своими впечатлениями от долгожданного успеха «Жидких».

С первым местом победившую команду традиционно поздравил разработчик «Доты» IceFrog:

Поздравляю Team Liquid с победой на The International!

Менеджер Natus Vincere Жанна radiactivebaby Батьковна поделилась своими эмоциями:

Радостно и приятно, что Liquid выиграла TI. Для меня это была одна из немногих команд, за которую хотелось болеть как за команду, так и за людей в организации.

«Жидких» поздравил и игрок Team Spirit Мирослав Mira Колпаков:

Очень рад за Liquid, спустя столько проигранных финалов они смогли! Поздравляю, 33!

А тренер 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов отметил, что противостояние его команды и Team Liquid в рамках турнира Elite League Season 2 было интереснее:

Наш финал с Liquid был поинтереснее. А так, поздравляю Liquid. Заслуженное топ-1 «Инта». Не добавить, не убавить. Blitz — легенда.

Team Liquid стала чемпионом The International 2024, обыграв в гранд-финале турнира Gaimin Gladiators со счётом 3:0.