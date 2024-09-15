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Гранд-финал TI 2024 по «Доте» оказался худшим по количеству зрителей с 2018 года

Гранд-финал TI 2024 по «Доте» оказался худшим по количеству зрителей с 2018 года
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Пиковое значение зрителей, наблюдавших за гранд-финалом топ-турнира The International 2024 по Dota 2, оказалось самым низким за последние шесть лет.

По данным статистического портала Esports Charts, за противостоянием Team Liquid и Gaimin Gladiators в финале TI 2024 следило более 1,4 млн человек. Это самое низкое значение за последние шесть лет, если не учитывать 2020 год, когда The International не состоялся.

Пиковое количество зрителей на The International

Пиковое количество зрителей на The International

Фото: Esports Charts

В последний раз так мало зрителей находилось на трансляциях турнира в 2018 году — тогда за ивентом в пике наблюдало чуть больше 1,2 млн фанатов «Доты». Стоит отметить, что максимальное число просмотров пришлось на 2021 год, когда в гранд-финале Team Spirit боролась с LGD Gaming — за этой битвой смотрело 2,7 млн людей.

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