Стала известна сетка плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

Турнирный оператор ESL представил сетку основной стадии международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.
Сетка плей-офф была сформирована случайным образом. Всего в решающую стадию прошли 16 коллективов, переживших групповой этап.
Список участников плей-офф EPL S20 по CS2:
- The MongolZ (Монголия);
- BIG (Германия);
- HEROIC (Европа);
- Virtus.pro (Россия);
- Complexity Gaming (США);
- FaZe Clan (Европа);
- FURIA Esports (Бразилия);
- Team Spirit (Россия);
- Eternal Fire (Турция);
- MIBR (Бразилия);
- Team Liquid (Северная Америка);
- Imperial Esports (Бразилия);
- Team Vitality (Европа);
- M80 (США);
- G2 Esports (Европа);
- Natus Vincere (Украина).
Четыре лучшие команды из каждой группы автоматически попали в четвертьфинал, вторым местам достались слоты во втором раунде, а в первом раунде плей-офф будут сражаться составы из нижней сетки и сетки последнего шанса.
Сетка плей-офф EPL S20 по CS2
Фото: Liquipedia
Топ-турнир ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.