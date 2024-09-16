Стала известна сетка плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2

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Турнирный оператор ESL представил сетку основной стадии международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Сетка плей-офф была сформирована случайным образом. Всего в решающую стадию прошли 16 коллективов, переживших групповой этап.

Список участников плей-офф EPL S20 по CS2:

The MongolZ (Монголия);

BIG (Германия);

HEROIC (Европа);

Virtus.pro (Россия) ;

; Complexity Gaming (США);

FaZe Clan (Европа);

FURIA Esports (Бразилия);

Team Spirit (Россия) ;

; Eternal Fire (Турция);

MIBR (Бразилия);

Team Liquid (Северная Америка);

Imperial Esports (Бразилия);

Team Vitality (Европа);

M80 (США);

G2 Esports (Европа);

Natus Vincere (Украина).

Четыре лучшие команды из каждой группы автоматически попали в четвертьфинал, вторым местам достались слоты во втором раунде, а в первом раунде плей-офф будут сражаться составы из нижней сетки и сетки последнего шанса.

Сетка плей-офф EPL S20 по CS2 Фото: Liquipedia

Топ-турнир ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.