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Подробности плей-офф ESL Pro League Season 20 по CS2 (ЕПЛ по КС): сетка, участники

Стала известна сетка плей-офф ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
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Турнирный оператор ESL представил сетку основной стадии международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Сетка плей-офф была сформирована случайным образом. Всего в решающую стадию прошли 16 коллективов, переживших групповой этап.

Список участников плей-офф EPL S20 по CS2:

  • The MongolZ (Монголия);
  • BIG (Германия);
  • HEROIC (Европа);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Complexity Gaming (США);
  • FaZe Clan (Европа);
  • FURIA Esports (Бразилия);
  • Team Spirit (Россия);
  • Eternal Fire (Турция);
  • MIBR (Бразилия);
  • Team Liquid (Северная Америка);
  • Imperial Esports (Бразилия);
  • Team Vitality (Европа);
  • M80 (США);
  • G2 Esports (Европа);
  • Natus Vincere (Украина).

Четыре лучшие команды из каждой группы автоматически попали в четвертьфинал, вторым местам достались слоты во втором раунде, а в первом раунде плей-офф будут сражаться составы из нижней сетки и сетки последнего шанса.

Сетка плей-офф EPL S20 по CS2

Сетка плей-офф EPL S20 по CS2

Фото: Liquipedia

Топ-турнир ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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