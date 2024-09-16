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«Сёгун» стал лучшим драматическим сериалом на «Эмми-2024» — всего у шоу 18 наград

Прошедшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась главная телевизионная премия сезона под названием «Эмми». Триумфатором мероприятия стал сериал «Сёгун». Данными поделилось издание Variety.

Шоу отметили в следующих категориях:

«Лучший драматический сериал»

«Лучшая режиссура драматического сериала»

«Лучший актёр в драматическом сериале» (Хироюки Санада)

«Лучшая актриса в драматическом сериале» (Анна Саваи).

Всего проект получил 18 наград: из них 14 — за технические достижения. Сериал выделили за лучший звук, лучший монтаж, лучшую операторскую работу и прочее.

Интересно, что в основной церемонии сериал «Фоллаут» не получил ни одной награды, хотя ранее проект отметили за качественную работу над музыкальным направлением.

«Сёгуна» продлили на второй сезон. Его дату выхода пока не сообщают.