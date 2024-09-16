«Сёгун» стал лучшим драматическим сериалом на «Эмми-2024» — всего у шоу 18 наград
Прошедшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась главная телевизионная премия сезона под названием «Эмми». Триумфатором мероприятия стал сериал «Сёгун». Данными поделилось издание Variety.
Шоу отметили в следующих категориях:
- «Лучший драматический сериал»
- «Лучшая режиссура драматического сериала»
- «Лучший актёр в драматическом сериале» (Хироюки Санада)
- «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Анна Саваи).
Всего проект получил 18 наград: из них 14 — за технические достижения. Сериал выделили за лучший звук, лучший монтаж, лучшую операторскую работу и прочее.
Интересно, что в основной церемонии сериал «Фоллаут» не получил ни одной награды, хотя ранее проект отметили за качественную работу над музыкальным направлением.
«Сёгуна» продлили на второй сезон. Его дату выхода пока не сообщают.
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