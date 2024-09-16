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Джереми Аллен Уайт стал лучшим актёром в комедийном сериале на «Эмми-2024» — за «Медведя»

Джереми Аллен Уайт стал лучшим актёром в комедийном сериале на «Эмми-2024» — за «Медведя»
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На прошедшей церемонии «Эмми-2024» своё внимание получил и сериал «Медведь». В основной части церемонии проект FX получил четыре награды, а ранее — ещё несколько.

В каких категориях «Медведь» одержал победу

  • «Лучший актёр в комедийном сериале» (Джереми Аллент Уайт)
  • «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Лайза Колон-Зайас)
  • «Лучший актёр второго плана в комедийном сериале» (Эбон Мосс-Бакрак)
  • «Лучшая режиссура комедийного сериала»

К сожалению, урвать награду в номинации «Лучший комедийный сериал» у «Медведя» не вышло, поскольку победу в этой категории одержал сериал «Хитрости».

Всего «Медведь» получил три сезона. Все они доступны для просмотра на FX. Шоу якобы уже продлили на четвёртый сезон.

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