Фильм «Битлджус 2» могли выпустить только в стриминговых сервисах

В свежем интервью один из режиссёров Warner Bros. Discovery рассказал, что у компании были планы на то, чтобы выпустить сиквел «Битлджуса» только в стриминговых сервисах, минуя кинотеатры.

По словам постановщика, такой подход не устроил Бёртона. Да и в целом трудно представить, чтобы проекты Тима не показали бы в кинотеатрах.

Подобное никогда бы не сработало с Тимом. Вы говорите о художнике, чьи фильмы требуют, чтобы их видели на большом экране.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

Ленту «Битлджус» 2 показывают в кинотеатрах по всему миру. Лента добралась и до России, но в рамках предсеансового обслуживания. Иными словами, показы картины не проходят в стране официально.