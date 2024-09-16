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Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» трижды возглавил кинопрокат России за уикенд

Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» трижды возглавил кинопрокат России за уикенд
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Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» прекрасно чувствует себя в плане кассовых сборов. Проект уже третью неделю подряд возглавляет кинопрокат России за минувший уикенд. За прошедшие выходные картина собрала 60 млн рублей.

На втором месте оказался боевик «Игра киллера» с Дэйвом Батистой в главной роли — лента собрала за выходные 38,2 млн рублей. Тройку лидеров замыкает фильм «Любовь зла» с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм собрал за уикенд 20,4 млн рублей.

Сюжет «Возвращения домой» рассказывает о намерениях Лунтика снова оказаться на Луне, чтобы найти маму. В этом малышу помогают друзья — Кузя, Пчелёнок, Вупсень и Пупсень, бабочка Элина и другие.

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