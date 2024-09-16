Звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука отпустили после задержания

Вчера стало известно о задержании звезды сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Его задержали в аэропорту Пулково местные правоохранительные органы. Причина — подозрения в перевозке наркотиков.

По данным издания 78.ru, Евгения уже отпустили. Понёс ли артист какое-либо наказание, кроме административного протокола, не уточняется.

Российского актёра театра и кино Евгения Ткачука отпустили после задержания в Пулкове. По нашим данным, в отношении артиста составили административный протокол.

Евгений Ткачук сыграл Шута в сериале «Король и Шут». Ещё он известен по ролям в фильме «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», а также сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Перевал Дятлова».