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«Есть основания для принятия мер»: Роскомнадзор — о замедлении YouTube в России

«Есть основания для принятия мер»: Роскомнадзор — о замедлении YouTube в России
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Ситуация с YouTube в России до сих пор подвешенная. У одних площадка работает стабильно, у других — вообще не открывается. Недавно в Роскомнадзоре признали, что применяют по отношению к видеохостингу определённые меры.

Издание Rozetked обратило внимание на ответ ведомства гендиректору одного из провайдеров, оказывающих услуги на территории Ставропольского края. В нём указывается, что причинами замедления YouTube стали «нарушения российского законодательства и неуважение к стране».

Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.

Среди других причин: блокировка более 200 популярных российских YouTube-каналов, отсутствие ответа и обоснований действий со стороны Google и невыплата штрафов на сумму более 25 млрд рублей.

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