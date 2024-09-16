«Есть основания для принятия мер»: Роскомнадзор — о замедлении YouTube в России

Ситуация с YouTube в России до сих пор подвешенная. У одних площадка работает стабильно, у других — вообще не открывается. Недавно в Роскомнадзоре признали, что применяют по отношению к видеохостингу определённые меры.

Издание Rozetked обратило внимание на ответ ведомства гендиректору одного из провайдеров, оказывающих услуги на территории Ставропольского края. В нём указывается, что причинами замедления YouTube стали «нарушения российского законодательства и неуважение к стране».

Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.

Среди других причин: блокировка более 200 популярных российских YouTube-каналов, отсутствие ответа и обоснований действий со стороны Google и невыплата штрафов на сумму более 25 млрд рублей.