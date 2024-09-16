Кассовые сборы фильма «Чужой: Ромул» превысили $ 330 млн

После очередного уикенда кассовые сборы ленты «Чужой: Ромул» превысили $ 330 млн. Картина уверенно идёт к $ 400 млн, но сможет ли она их собрать — это пока вопрос.

«Ромул» пока числится вторым самым кассовым фильмом франшизы. На первом месте — «Прометей», собравший $ 402 млн.

Фото: Box Office Mojo

«Чужой: Ромул» рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Главные роли в картине сыграли Кейли Спэни, Дэвид Джонсон, Арчи Рено и другие. Снял хоррор Феде Альварес.