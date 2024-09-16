По данным издания Variety, в возрасте 70 лет умер Тито Джексон — родной брат Майкла Джексона.

Новость о смерти Тито пришла от Стива Мэннинга, давнего друга семьи Джексонов. Мэннинг сказал, что, по его мнению, у Тито случился сердечный приступ во время автомобильной поездки, добавив, что причина смерти при этом официально не установлена.

Всю жизнь Тито, как и его брат Майкл, увлекался музыкой. Тито получил известность как участник группы The Jackson 5. Несколько дней назад Тито со своей группой выступили в Суррее, а на 25 октября были запланированы выступления в Атлантик-Сити и на 1 ноября в Цинциннати, штат Огайо.